Nothing Phone (1) : on sait quand sera lancé le premier smartphone de la marque

Après les écouteurs Nothing Ear(1) qui se sont distingués par leurs qualités audio et leur design transparent, la jeune marque Nothing prépare son premier smartphone sur lequel elle garde encore le secret.

Elle a surtout communiqué sur l'interface Nothing OS qui sera posée sur Android 12 et qui mise sur un design dépouillé pour éviter les habituelles distractions des animations dans tous les sens et des couleurs chatoyantes.

Nothing veut ainsi repenser l'ergonomie et renforcer le focus sur les tâches du moment tout en permettant de se déconnecter ponctuellement pour apprécier le moment présent d'une rencontre ou d'un restaurant.

Le launcher Nothing lancé en beta donne un permier aperçu du style de Nothing OS mais n'a pas forcément encore beaucoup convaincu. Le smartphone Nothing Phone (1) qui en héritera est encore bien mystérieux mais il devrait lui aussi profiter d'une coque transparente montrant ses composants (ou un stylisation des composants, comme ont pu le faire d'autres fabricants).

Quelles caractéristiques pour le Nothing Phone (1) ?

Du côté des caractéristiques, les attentes portent sur une configuration plutôt de milieu de gamme composée d'un affichage AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec rafraîchissement 90 Hz et d'un SoC Snapdragon 7 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La partie photo comprendra trois capteurs avec un module principal 50 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur 2 megapixels (macro ou capture de données de profondeur pour le mode portrait).

La batterie de 4500 mAh profiterait d'une charge rapide filaire mais aussi sans fil. Et l'on connaît maintenant sa date de présentation qui permettra de confirmer la fiche technique.

Nothing annonce en effet une conférence " Return to Instinct " pour le 12 juillet, à partir de 17h, durant laquelle elle confirme qu'elle dévoilera tout du Nothing Phone (1). Le prix reste encore inconnu mais devrait se situer, au vu des caractéristiques, entre le milieu et le haut de gamme.