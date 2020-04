Avec le confinement, les Français encore plus accro au smartphone

Avec la distanciation sociale et le confinement imposés depuis le 17 mars, les Français doivent composer avec cette situation inédite et trouvent dans les smartphones, encore plus que d'habitude, un outil rassurant pour s'informer et se divertir.

Une étude Oppo Mobile et Ifop révèle que 62% des sondés ont augmenté leur temps d'usage depuis le confinement et près de la moitié estime passer 3 heures par jour sur leur appareil mobile.

Chez les jeunes adultes, l'effet est encore plus fort et plus de la moitié déclarent passer plus de 4 heures par jour sur leur smartphone. Les principaux usages concernent la navigation sur Internet, notamment pour s'informer, et la messagerie pour donner et prendre des nouvelles, et ainsi rester connecté aux proches.

Oppo Reno 10x Zoom

Tandis que les 15-34 ans ne manquent pas d'idées pour se divertir malgré tout en se lançant des défis en situation de confinement, l'étude note une montée des usages de visioconférence et de discussions en groupe. L'apéro virtuel est ainsi devenu un passage obligé en début de confinement pour les groupes d'amis.

Le téléchargement d'applications est aussi en hausse en ces temps de confinement, principalement pour découvrir des jeux mais pas seulement : applications liées aux réseaux sociaux et à l'activité physique ont aussi la cote.





Que faudrait-il améliorer dans les smartphones ?

Oppo n'oubliant pas d'être aussi un fabricant de smartphones, l'étude s'est intéressée aux attentes des utilisateurs vis à vis de leur appareil mobile. Sans surprise et comme dans presque tout questionnement de ce type, c'est l'autonomie qui revient parmi les premiers points qui conviendraient d'être améliorés.

Ce point est particulièrement exacerbé par l'augmentation de l'usage du smartphone et l'installation de nouvelles applications en situation de confinement même si, dans ce cas, les possibilités de recharge sont facilitées. Les appareils mobiles avec charge rapide auront toutefois l'avantage de rester moins longtemps retenus à la prise murale et c'est un autre élément réclamé par les consommateurs.

L'étude pointe un autre point important pour les utilisateurs : la sécurité et la protection de leurs données, au point de devenir un critère de sélection de leur appareil mobile. Un argumentaire en ce sens des fabricants aurait donc bonne chance de faire mouche et de créer une différenciation.