Nvidia A100 et H100 : les accélérateurs graphiques passent au refroidissement liquide

Nvidia fait passer ses accélérateurs graphiques A100 (Ampere) et plus tard H100 (Hopper) au refroidissement liquide, répondant à une tendance grandissante dans les datacenters.

Les fermes de serveurs consacrent beaucoup d'énergie au refroidissement des installations et tous les moyens sont bons pour tenter d'améliorer cet aspect. Au-delà de la climatisation, le refroidissement liquide peut apporter une plus grande efficacité dans l'évacuation de la chaleur.

Le concept n'est pas nouveau mais il gagne du terrain, notamment au-delà des équipements chauffant beaucoup et nécessitant des solutions de refroidissement très efficaces, et explore même des pistes allant jusqu'au refroidissement par immersion dans un liquide dissipant la chaleur.

Sans aller encore jusque-là, Nvidia propose tout de même désormais du refroidissement liquide pour son accélérateur graphique Nvidia A100 sous architecture Ampere, en attendant de faire de même avec le nouveau module H100 passé à Hopper.

La firme proposera donc une version PCIe de l'accélérateur Nvidia A100 avec un système de refroidissement liquide à partir du troisième trimestre et vante les mérites de son efficacité et de son format compact en ne demandant plus qu'un slot.

On notera tout de même que le refroidissement liquide n'est pas autonome et ne comprend que les buses d'entrée et de sortie, imposant de le relier à un système plus général.

Des gains aussi en efficacité énergétique

Cela permet cependant à Nvidia de revendiquer 66% d'espace réduit dans les racks et 30% de consommation d'énergie réduite par rapport à des systèmes classiquement refroidis par air conditionné, en profitant à la fois de besoins énergétiques allégés pour refroidir l'eau du système de refroidissement et une température moindre des équipements.

La première version équipée sera l'accélérateur A100 PCIe avec 80 Go de mémoire HBM2e, attendu au troisième trimestre, tandis que Nvidia a également développé une version de son système HGX A100 (avec accélérateur A100 au format SXM) avec refroidissement liquide, en attendant le HGX H100 avec refroidissement liquide pour le dernier trimestre de l'année.