Nvidia A100 : le puissant accélérateur Ampere en version PCIe passe à 80 Go de mémoire HBM2e

L'accélérateur Nvidia A100 a été le premier produit Ampere dévoilé par la firme. Destiné au secteur du HPC (High Performance Computing), son GPU GA100 embarque pas moins de 54 milliards de transistors pour une grosse empreinte de 826 mm2.

Proposé initialement au format SXM optimisé, l'accélérateur A100 a aussi été décliné en version PCIe, légèrement moins performante mais plus facilement intégrable.

La version initiale était dotée de 40 Go de mémoire HBM2 (High Bandwidth Memory) et le site Videocardz a repéré une variante (pas encore annoncée mais apparemment attendue la semaine prochaine) qui proposera 80 Go de mémoire HBM2e, autant que pour la version SXM.

Cela lui permettra d'assurer une bande passante de 2 To/s (contre 1,55 To/s pour la version avec 40 Go de HBM2) et toujours avec un TDP de 250W. Les capacités de traitement restent les mêmes : 19,5 TFLOPS en FP64, 312 TFLOPS en FP32 et 1248 TOPS en Int8.

Ce type de produit devrait atteindre un tarif de 20 000 dollars, contre 15 000 dollars pour la version en 40 Go de HBM2.