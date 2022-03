Nvidia Ada Lovelace et Hopper : les noms des GPU en fuite

Les dénominations des GPU des architectures Hopper et Lovelace de Nvidia sont déjà listées dans la mise à jour du logiciel de monitoring HWiNFO.

Le géant Nvidia vient d'officialiser sa nouvelle architecture graphique Hopper lors de l'événement GTC 2022. Cette dernière se destine aux produits professionnels (IA, HPC...) et profitera d'une gravure en 4 nm chez TSMC. Plus tard dans l'année, la firme devrait en dire plus sur Ada Lovelace, l'architecture pour sa prochaine génération de cartes graphiques RTX 40.

Déjà, le nom des des futurs GPU se dévoile via les informations de version du logiciel de monitoring HWiNFO dont la dernière beta en assurera le support. Pour Lovelace, les GPU AD102, AD103, AD104, AD106 et AD107 sont ainsi listés.

Quelques informations concernant le chef de file, AD102, que l'on devrait retrouver totalement déployé dans une prochaine carte graphique RTX 4090 et en partie dans une RTX 4080, ont déjà commencé à circuler ces derniers mois mais demandent encore confirmation.

On peut donc penser que Nvidia prépare une gamme large qui irait de la RTX 4090 / RTX 4090 Ti jusqu'à une RTX 4050.

Le listing donne également le nom des GPU Hopper avec le GH100 présenté lors de la GTC 2022 mais aussi une variante GH202 dont Nvidia n'a encore rien dévoilé et dont la nomenclature même est un mystère.

Une autre curiosité de la liste de HWiNFO concerne les mentions GB100 et GB102 qui pourraient correspondre à une prochaine architecture graphique Blackwell (encore un nom de mathématicien) pas attendue avant 2024.