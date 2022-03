Nvidia Ada Lovelace : la prochaine architecture GPU parée pour la GDDR7 ?

L'architecture qui doit succéder à Ampere chez Nvidia continue de se dévoiler encore officieusement. Entre montée en puissance et support de la mémoire GDDR7, les éléments du puzzle se mettent en place.

Après Ampere viendra Hopper pour les produits professeionnels et Ada Lovelace pour les cartes graphiques gaming chez Nvidia. On commence à entrevoir ce qui se prépare grâce aux fuites de ces derniers mois et en attendant une annonce officielle dans le courant de l'année.

Le youtubeur Moore's Law is Dead (MLID) apporte un nouveau lot d'informations concernant Ada Lovelace en confirmant tout d'abord la montée en puissance des cartes graphiques.

La tendance vers des puissances de plus de 400W se précise et l'horizon de la gamme RTX 40 se dessine dans l'espace de 440 à 550W, avec une possible poussée jusqu'à 600W pour les produits haut de gamme avec GPU AD102. En revanche, rien ne semble indiquer une montée jusqu'à 800W comme l'ont évoquée certaines rumeurs.

Vers le support de la GDDR7 ?

Autre point intéressant évoqué par MLID : le GPU AD102 pourra supporter les vitesses de transfert de la mémoire GDDR7, prochaine évolution de la mémoire pour cartes graphiques.

Il est possible que le GPU puisse à terme supporter directement de la mémoire GDDR7 mais cela reste encore de l'ordre de l'hypothèse.

Le leaker note que les partenaires de Nvidia ont encore très peu d'informations sur l'architecture Lovelace à ce jour et ils n'espèrent pas en obtenir beaucoup avant le mois du lancement de l'architecture.

Ada Lovelace pourrait être officialisée dès la fin du troisième trimestre 2022 mais il faudra sans doute un certain délai avant de voir débarquer les premiers GPU RTX 40, soit en fin d'année soit au début de l'année prochaine.

L'une des sources suggère enfin que la production de cartes graphiques Ampere pourrait être stoppée dès le mois de mai pour laisser les stocks s'écouler avant l'arrivée de la génération suivante.