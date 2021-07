Les prochains GPU gaming haut de gamme devraient dépasser les 400W

De la Radeon RX 6900 XT d'AMD demandant une puissance de 300W au monstre RTX 3090 de Nvidia réclamant 350W, les TGP des cartes graphiques gaming haut de gamme demande de solides alimentations mais les prochaines générations pourraient être encore plus énergivores.

Selon les rumeurs ramenées par différents leakers, le GPU Nvidia AD102 avec architecture Lovelace qui devrait constituer le chef de file de la prochaine génération de cartes graphiques gaming après les RTX 30 demanderait entre 400 et 500W.

Chez AMD, on ne sera pas en reste puisque le GPU Navi 31 avec architecture RDNA 3 dont on commence à entendre parler et qui sera lancé l'an prochain se situerait d'après les premières estimations entre 420 et 450W en considérant sa configuration MCM dual die et une empreinte qui pourrait atteindre tout de même 800 mm2.

Il s'agit de données obtenues d'après de premières informations incomplètes sur la configuration et des suppositions et les valeurs finales pourraient être un peu plus basses mais on semble tout de même se diriger vers les frontières du 400W.

Le GPU Navi 31, confirmé par AMD pour 2022, pourrait arriver vers le troisième trimestre l'an prochain. Pour Nvidia et son AD102, c'est toujours le mystère pour le moment.