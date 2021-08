Cartes graphiques Nvidia et AMD : les prix déjà en train de remonter

Les cartes graphiques gaming lancées en fin d'année 2020 ont connu un succès immédiat qui a créé des situations de pénurie et une montée des prix alimentée également par la demande des fermes de cryptominage dans un contexte de forte poussée du marché des cryptomonnaies.

Jusqu'au printemps 2021, les tarifs des cartes graphiques dédiées chez Nvidia et AMD n'ont cessé d'augmenter, jusqu'à multiplier par 3, voire 4, les prix de référence. A partir de mai s'est amorcée une décrue nette des prix avec le recul de la valeur des cryptomonnaies, rendant l'accumulation de cartes graphiques dans les systèmes de minage moins intéressante.

Cette évolution pouvait laisser l'espoir aux gamers de trouver des cartes graphiques à des prix raisonnables mais, comme l'observe 3DCenter, un plateau s'est déjà amorcé au mois de juillet avec une tendance à une remontée légère sur le mois d'août, maintenant les prix avec une surcote de 50% à 70% par rapport aux tarifs de référence.

Le diagramme de 3D Center ne tient pas compte de l'arrivée des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti chez Nvidia et de la RX 6600 XT chez AMD et constitue donc un panorama partiel de la situation mais la remontée des cryptomonnaies et la pénurie de semi-conducteurs qui limite la production pourraient bien maintenir des tarifs élevés pendant encore un moment.