Nvidia A40 et RTX A6000 : la famille Ampere s'étoffe vers le datacenter et le cloud

Pour son GTC d'automne consacré particulièrement à l'intelligence artificielle, Nvidia dévoile deux nouveaux produits Ampere orientés pro : l'accélérateur Nvidia A40 et le système RTX A6000.

Toujours organisé de façon virtuelle pour cause de coronavirus, le GTC (GPU Technology Conference) d'automne de Nvidia permet d'ajouter deux nouveaux composants Ampere destinés au marché professionnels, après les annonces du printemps.

Si l'accélérateur graphique Nvidia A100 était gravé en 7 nm chez TSMC, l'accélérateur Nvidia A40 présenté ici est pour sa part gravé en 8 nm chez Samsung. la différence est de taille puisque les noeuds de gravure sont distincts (le 8 nm est une optimisation du 10 nm) et le rapport des performances et de la consommation d'énergie sont moins favorables dans le second cas.

Nvidia A40

Cela n'empêche pas l'accélérateur A40 d'embarquer 28,3 milliards de transistors et 48 Go de mémoire GDDR6 assurant une bande passante de 696 Go/s. Avec 10 556 coeurs CUDA, 336 RT Cores Ampere (3ème génération de RT Core) mais aussi 84 RT Cores Turing (2ème génération de RT Core), l'accélérateur nécessite une puissance de 300W.

Pour rappel, l'accélérateur A100 embarque 54 milliards de transistors et 40 Go de mémoire HBM2 avec une bande passante de 1,6 To/s. Le nouvel accélérateur Nvidia A40 se place donc un cran en-dessous mais pourra facilement trouver place dans les datacenters pour des traitements d'intelligence artificielle et de machine learning.

Nvidia RTX A6000

Le système RTX A6000 est très proche de l'accélérateur A40 mais offre une bande passante supérieure de 768 Go/s. Il est plutôt destiné à embarquer directement dans des stations de travail.

Les prix des deux nouveaux composants ne sont pas connus mais Nvidia annonce une disponibilité pour la fin de l'année.