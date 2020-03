Nvidia : encore une grosse carte graphique avec 7936 coeurs CUDA repérée en benchmark

A l'approche de la GTC 2020, même limitée à une édition en ligne, et de l'annonce d'une architecture Ampere, des cartes graphiques avec de gros nombres de coeurs CUDA font leur apparition dans les benchmarks.

Coronavirus oblige, le groupe Nvidia ne tiendra pas comme d'habitude son événement GTC (GPU Technology Conference) à San José mais proposera à la place keynotes et conférences en ligne.

L'édition de cette année doit dévoiler une nouvelle architecture Ampere exploitant la technologie de gravure en 7 nm pour des usages en datacenter et intelligence artificielle et de mystérieuses cartes graphiques aux configurations musclées commencent à émerger des benchmarks.

Après les deux GPU dotés de 7000 à 7500 coeurs CUDA aperçus il y a quelques jours, c'est une nouvelle carte graphique qui a été trouvée dans Geekbench 5 avec une configuration encore plus élevée de 7936 coeurs CUDA.

Elle est elle aussi dotée d'une fréquence de base de 1,11 GHz et est accompagné de 32 Go de mémoire HBM2 (High Bandwith Memory) qui confirme une nouvelle fois une possible intégration dans une gamme d'accélérateurs Nvidia Tesla.

La GTC 2020, édition en ligne, doit se tenir du 22 au 26 mars 2020 et la grande keynote du CEO Jensen Huang, avec ses multiples annonces, y est maintenue avec une diffusion en streaming. C'est là que l'on devrait en savoir plus sur l'architecture Ampere et les premiers produits correspondants.