Nvidia GTC 2021 : un après Ampere pour les GPU en 2022

La keynote d'ouverture de l'événement GTC de Nvidia a dévoilé une roadmap des différents GPU et CPU, posant des jalons pour les quatre prochaines années.

L'événement GTC 2021 de Nvidia permet à la firme de dévoiler ses ambitions et de se projeter sur les quatre prochaines années, avec dans l'ombre la perspective d'un rachat de ARM.

Si elle reste pour le moment tournée vers l'architecture x86, les projets ARM émergeront à partir de 2023 avec le Project Grace, nouveau puissant processeur tout juste annoncé et tourné vers les serveurs et datacenters pour des tâches d'intelligence artificielle et de HPC (High Performance Computing).

Nvidia a également évoqué ses projets en matière d'architecture GPU et il semble que l'actuelle architecture Ampere des cartes graphiques RTX soit là pour durer un peu, peut-être avec une gamme RTX 30 Super pour occuper le terrain.

Une nouvelle architecture " Ampere Next " (nom d'emprunt) n'arrivera pas avant début 2022, ce qui suggère, même si les annonces de la GTC sont orientées serveurs et datacenters, que Nvidia devrait étirer sa gamme RTX 30 côté grand public tout au long de 2021 avant de basculer vers des RTX 4000 en Ampere Next l'an prochain, les produits de nouvelle architecture destinés aux serveurs étant généralement lancés avant les GPU grand public.

Le groupe évoque également une architecture Ampere Next Next vers 2024, confirmant ainsi un cycle de deux ans pour ses architectures graphiques. Les noms des architectures ne sont pas précisés mais il existe déjà des indices sur Lovelace et Hopper comme désignations possibles.