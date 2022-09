Nvidia baisse le prix de ses RTX 3000 Founders Edition mais...

C'est un peu les montagnes russes sur le marché de la carte graphique haut de gamme : après avoir tenu bon plusieurs mois sans augmenter ses tarifs, Nvidia profitait à son tour de la pénurie et d'un marché globalement capté par les scalpers pour augmenter les prix de ses RTX Founders Edition.

En janvier dernier, Nvidia faisait grimper ses prix de 20 à 100€ selon les modèles, soit des augmentations situées autour des 5%.

Mais depuis, les choses ont bien changé : le cours du Bitcoin s'est effondré et a entrainé avec lui nombre de cryptomonnaies. De fait, les investissements des cryptomineurs sont bien moins rentables et le marché de la carte graphique souffle un peu. Les joueurs trouvent désormais des cartes au niveau des prix conseillés, voire en dessous.

Outre Atlantique, la situation est encore plus flagrante avec des cartes qui se veulent sous les prix de vente conseillés... L'explication se trouve aussi dans le fait que le stock de cartes disponible est plus élevé que la demande, puisque les joueurs se tournent désormais vers la prochaine génération de GPU attendue cette fin d'année.

Nvidia se retrouve ainsi avec un gros stock de RTX 3000 et finalement peu d'acheteurs... De quoi motiver la marque à diminuer les prix de ses Founders Edition qui, rappelons-le, sont des modèles de références sans fioritures (ni overclock, ni ventilation custom).

Seuls certains modèles voient leur prix mis à jour : la RTX 3090 Ti passe de 2 249€ à 1329€, soit 920€ de moins...

La RTX 3090 passe désormais à 1199€ (1549€ au lancement), la RTX 3080 Ti baisse de 110€ pour se retrouver à 1089€.

La RTX 3080 passe de 759 à 719€ et pour les modèles plus entrée de gamme, la tendance est inverse puisque l'on assiste à une nouvelle hausse de prix de 30€ pour les RTX 3070 et 3070 Ti et de 20€ pour la RTX 3060.

Il semble que l'offre soit valable jusqu'à épuisement des stocks puisque Nvidia cherche à écouler le maximum de cartes avant de faire entrer ses RTX 4000 qui pourraient d'ailleurs s'afficher à des prix plus séduisants que les RTX 3000 actuelles...