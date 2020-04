Nvidia : GPU GeForce RTX 2070 Super et RTX 2080 Super mobiles, et du nouveau pour Max-Q

Nvidia lance ses cartes graphiques GeForce RTX 2070 Super et RTX 2080 Super en version mobile pour PC portables haut de gamme. La firme ajoute également des nouveautés à sa technologie Max-Q pour optimiser les performances.

C'était attendu mais c'est officiel : Nvidia est en mesure de proposer des cartes graphiques GeForce RTX 2070 Super et GeForce RTX 2080 Super dans des PC portables de gaming ou professionnels / créatifs (mais pas de RTX 2060 Super Mobile officialisée, même si elle apparaît dans certaines slides, peut-être pour plus tard ?).

De nombreuses annonces ont eu lieu chez les principaux fabricants de PC, et en particulier de PC portables gaming, à l'occasion de l'arrivée de la gamme de processeurs Intel Comet Lake-H (Intel Core 10ème génération) destinés aux PC portables premium.

Les PC gaming devraient ainsi assurer du jeu en 1440p et en 1080p avec des hauts fps (RTX 2070 Super) ou en 4K ou 1440p avec hauts fps (RTX 2080 Super) tout en profitant comme les PC de bureau des traitements de ray tracing et de l'échantillonnage à haute fréquence DLSS pour des rendus optimisés.

Nvidia en profite pour annoncer fièrement que plus de 100 PC portables du marché sont équipés de ses solutions GeForce, avec les premiers modèles dès 999 dollars avec une RTX 2060 à bord, tandis que les premières offres avec GeForce GTX 1650 (architecture Turing mais sans le hardware pour le raytracing) débutent à 699 dollars.

Certains des nouveaux modèles profitent en plus des technologies d'optimisation et de renforcement des performances Max-Q et le groupe en profite pour détailler les nouvelles fonctionnalités apportées.

On trouvera ainsi le Dynamic Boost pour équilibrer dynamiquement les performances entre CPU et GPU, en association avec l'utilisation de mémoire dédiée GDDR6 à faible voltage.

Le système Advanced Optimus vient optimiser l'affichage en répartissant les charges de travail au sein du GPU tandis que de nouveaux types de régulateurs de voltage promettent d'améliorer les performances de la carte graphique.

Le filtre DLSS (Deep Learning Super Sampling) a également évolué et passe en version 2.0, exploitant toujours deep learning et Tensor Cores pour optimiser l'affichage des jeux tout en préservant l'autonomie des PC portables de gaming.

Toutes les grandes marques de gaming ont annoncé de nouvelles gammes dans la foulée des annonces d'Intel et de Nvidia, apportant des arguments face aux solutions d'AMD, de moins en moins alternatives.