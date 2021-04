Nvidia CMP 30HX : la carte dédiée au cryptominage est trop cher et trop peu performante

La situation du marché de la carte graphique nouvelle génération n'est pas prête de s'arranger, et ce, malgré les efforts de Nvidia.

Actuellement, les cartes graphiques RTX 3000 de la marque sont quasiment introuvables sur le marché, du fait d'une production limitée, mais également du fait de bots qui permettent à des scalpers de mettre la main sur des stocks entiers. Ces stocks sont ensuite soit revendus à des prix exorbitants 2 à 3 fois supérieurs aux prix conseillés, soit tombent dans les mains des cryptomineurs intéressés par les performances exceptionnelles de ces cartes dans le minage.

Pour lutter contre ce dernier phénomène, Nvidia a annoncé 2 axes : le bridage des performances de ses cartes dans le minage et le lancement de cartes graphiques spécialement optimisées pour le minage mais dénuées de sorties vidéo et autres fonctionnalités purement dédiées à la partie graphique.

La première solution lancée avec la RTX 3060 a rapidement été contournée via des mises à jour logicielles, tandis que la seconde ne semble pas permettre non plus de corriger le tir.

La CMP 30HX s'affiche ainsi déjà à la vente en Roumanie. Première carte dédiée au minage lancée par Nvidia, elle promettait une puissance de calcul intéressante à un prix ultra concurrentiel... Et c'est le drame puisque non seulement la carte n'est pas performante, mais en plus, elle se retrouve à un prix hallucinant.

On peut ainsi trouve la carte pour 600 euros alors qu'elle propose une puissance de calcul de 26 Mh/s, soit l'équivalent d'une Radeon RX 5500XT ou GTX1660. La garantie sur la carte n'est que de 3 mois et pour cause : le minage est une opération particulièrement lourde pour les composants.

À ce tarif et pour ces performances, rappelons que la GTX 1660 de base propose la même capacité de minage pour un prix gravitant autour des 300 euros, et qu'elle pourra également dépanner ou se revendre plus facilement.

Si Nvidia comptait sur ses cartes CMP HX pour véritablement changer le marché et remettre les RTX entre les mains des joueurs, l'échec s'annonce plus que cuisant...