Cryptominage ETH : le CMP HX30 de Nvidia apparaît chez un revendeur

Le premier Crypto Mining Processor (CMP) HX30 est apparu chez un revendeur et donne une idée de son prix.

Pour contrer l'aspiration des cartes graphiques et PC gaming vers le secteur du cryptominage, Nvidia a commencé à brider (mais c'est déjà contourné) ses nouvelles cartes graphiques gaming, à commencer par la RTX 3060, et a annoncé une gamme de produits dédiés, les CMP (Crypto Mining Processor).

Comme des cartes graphiques mais sans sorties graphiques et équipés d'un GPU Turing (sauf pour le modèle le plus haut de gamme qui exploite Ampere), ces composants sont censés répondre plus efficacement aux besoins des cryptomineurs.

Le premier d'entre eux, le CMP HX30, fait une apparition chez le revendeur Microless, aux Emirats Arabes Unis, ce qui permet de voir à quoi il ressemble et quelle est sa configuration.

Ce premier produit est conçu par Palit et constitue l'entrée de gamme avec un hashrate de 26 MH/s. La carte à double ventilateur est accompagnée de 6 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps, avec bus 192-bit, et exploite un GPU TU116-100.

Elle est cadencée à 1530 MHz de base et 1785 MHz en Boost et le TDP annoncé est de 125W. Sur le site du revendeur, on peut la trouver pour 2650 Dirham (AED), soit 600 € environ.