Cryptominage : le bridage de la RTX 3060 contourné avec un accessoire de quelques euros

Pour tenter de contrer l'appétit des cryptomineurs pour les cartes graphiques de dernière génération, Nvidia a mis en place un mécanisme de bridage du minage d'ETH sur la RTX 3060 tout en lançant une gamme de produits dédiés à l'activité de cryptominage avec les CMP HX.

La firme a indiqué que son système de bridage était plus qu'un simple verrou logiciel via le firmware avec la création d'un lien de confiance entre GPU et carte mère mais il n'a pas fallu bien longtemps pour contourner la mesure, quand ce n'est pas Nvidia qui diffuse des firmwares sans bridage...

En l'occurrence, il est possible de tromper le bridage de la carte graphique RTX 3060 pour quelques euros. La méthode utilise le fait que le système vérifie si la carte graphique est bien reliée à un écran via le port HDMI ou DisplayPort...mais sans pouvoir déterminer si l'occupation du port correspond bien à un moniteur.

Il suffit alors d'acheter un connecteur HDMI factice disponible sur internet pour quelques dollars (ou euros) et de l'insérer pour faire croire que la carte graphique est bien utilisée pour du gaming.

Il faudra encore un peu d'astuce pour passer les limitations imposées par l'utilisation d'une interface PCIe 3 x8 mais on peut déjà trouver une démonstration d'un ensemble de 4 cartes RTX 3060 fonctionnant de concert et fournissant un hashrate de 48 MH/s chacune, soit un total de 192 MH/s, la difficulté étant ensuite de disposer d'un système de refroidissement suffisamment efficace.

Autant dire que le bridage mis en place ne devrait pas gêner outre mesure les cryptomineurs. Les RTX 3060 risquent donc d'être elles aussi récupérées et détournées de leur usage initial, alimentant parmi d'autres facteurs la pénurie.

AMD, de son côté, ne cherche même pas à introduire un mécanisme de bridage pour ses propres cartes graphiques Radeon RX 6000.