Nvidia CMP 90HX : le composant de cryptominage sous architecture Ampere

Pour freiner l'utilisation des cartes graphiques gaming comme outils de cryptominage, Nvidia a introduit un mécanisme de bridage au sein de la RTX 3060 et annoncé une gamme de GPU spécialement dédiés à cette activité.

La série CMP HX est composée de quatre produits : 30XH, 40HX, 50HX et 90HX dont les trois premiers exploitent l'architecture Turing gravée en 12 nm et n'empiètent pas sur la production des cartes graphiques de dernière génération.

En revanche, le composant CMP 90HX utilise bien l'architecture Ampere retrouvée dans les GPU les plus récents de Nvidia. Selon Videocardz, il repose sur une base GA102-100 gravée en 8 nm et une board PG132, comme la RTX 3080. Elle est associée à 10 Go de mémoire et demande une puissance de 320W.

De son côté, le CMP 50HX utilise un GPU TU102-100 et une board PG150 comme celle de la RTX 2080 Ti. Les configurations précises ne sont pas connues mais tous les éléments liés aux performances graphiques devraient être retirés sur ce type de produit.

Nvidia avait déjà tenté de proposer des produits dédiés au cryptominage ces dernières années mais le contexte était tout autre. L'extrême rareté des cartes graphiques de dernière génération et la pénurie de composants créent en effet une situation complexe qui rendra peut-être ces composants plus attractifs mais le prix reste encore une inconnue.