Nvidia Drive AGX : la plate-forme pour véhicules autonomes avec SoC Orin et GPU Ampere

Nvidia profite de l'annonce de son architecture GPU Ampere pour mettre à jour sa plate-forme pour systèmes ADAS et véhicules autonomes Drive AGX et proposer une offre modulaire.

L'arrivée de l'architecture GPU Ampere chez Nvidia a aussi des conséquences pour son offre Nvidia Drive de système d'intelligence artificielle pour systèmes ADAS et véhicules autonomes.

En intégrant deux SoC Orin et deux GPU Ampere, la nouvelle plate-forme Drive AGX peut désormais atteindre une capacité de traitement de 2000 TOPS (six fois plus que la génération précédente) permettant de gérer des véhicules autonomes de catégorie 5, c'est à dire pouvant évoluer sans aucune supervision humaine.

Elle permettra notamment de développer des flottes de robotaxis n'ayant plus besoin d'un chauffeur de sécurité, couvrant tout le spectre des possibilités, de la simple assistance à la conduite (10 TOPS, 5W) à la conduite autonome assistée L2+ (200 TOPS, 45W) jusqu'à la conduite autonome intégrale (2000 TOPS, 800W).

Surtout, ces différentes solutions sont modulaires et utilisent la même plate-forme logicielle, facilitant leur intégration en fonction des besoins des constructeurs automobiles.

Il faudra cependant patienter quelque peu puisque la famille de SoC Orin ne sera disponible sous forme d'échantillons que l'an prochain et mise en production que fin 2022.