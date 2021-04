Nvidia : la RTX 3080 Ti lancée fin mai, la RTX 3070 Ti en juin ?

La date de commercialisation se précise pour les prochaines cartes graphiques RTX 30 Ti de Nvidia, avec des créneaux sur fin mai et juin.

Alors que les détails s'accumulent sur la carte graphique RTX 3080 Ti et son GPU GA102-225, les dates probables de lancement s'affinent également. L'estimation porte sur une commercialisation durant le mois de mai et la date précise est affinée via HKEPC.

Selon cette source, la carte RTX 3080 Ti serait donc lancée le 25 mai. Elle sera dotée du GPU GA102-225 avec bridage ETH et de 12 Go de GDDR6X, le tout pour 1000 dollars environ.

De même, la RTX 3070 Ti, avec un GPU GA104-400 de 6144 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire dédiée dont HKEPC affirme qu'il s'agira aussi de GDDR6X, fera son apparition vers le début du mois de juin.

Pour elle aussi, le bridage du minage ETH devrait être activé et aucun tarif n'est pour le moment donné. Ce sont des informations officieuses et il reste à voir si les échéances se vérifieront.

Nvidia a régulièrement décalé les lancements de plusieurs de ses cartes graphiques ces derniers mois. Mais étant donné l'étendue de la pénurie de semiconducteurs et l'appétit des scalpers, elles devraient être tout aussi difficiles à trouver que les modèles déjà commercialisés.