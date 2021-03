Nvidia : RTX 3080 Ti en avril et RTX 3070 Ti en mai ?

Après être descendu en gamme en lançant les RTX 3060 Ti puis RTX 3060, Nvidia devrait intercaler plusieurs cartes graphiques sur le haut de gamme durant le printemps.

Cela concernerait la RTX 3080 Ti, régulièrement évoquée depuis plusieurs mois et qui serait enfin prête pour un lancement durant le mois d'avril 2021, vers le milieu du mois.

Selon des informations de Videocardz, elle utiliserait une board PG132 et exploiterait un PGU GA102-225 avec toujours 10240 coeurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X.

C'est plus que les 10 Go de GDDR6X de la RTX 3080 mais l'hypothèse d'une configuration avec 20 Go de mémoire semble définitivement enterrée.

Un peu plus tard arriverait la RTX 3070 Ti, autre carte graphique pressentie depuis quelques mois. On aurait ici un GPU GA104-400 avec 6144 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6X, alors que la RTX 3070 est en GDDR6 et que, plus généralement, seul le GPU GA102 supportait jusqu'à présent cette variation de la mémoire dédiée.

La RTX 3070 Ti arriverait plus tard, vers la fin du mois de mai. Les deux cartes graphiques devraient embarquer le mécanisme de bridage du minage d'ETH initié avec la RTX 3060