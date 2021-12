Nvidia GeForce MX550 : premiers détails sur le prochain GPU mobile sous Ampere

A côté de nouvelles cartes graphiques RTX 30, Nvidia s'apprête à renouveler l'entrée de gamme mobile avec sa série GeForce MX pour PC portables bureautiques.

La carte GeForce MX550 passera à l'architecture Ampere et devrait embarquer un GPU GA107 de 16 CU, soit 2048 coeurs CUDA, comme la future RTX 3050, et à comparer avec les 896 coeurs CUDA de la MX450 sous Turing. Elle devrait également se limiter à 2 Go de mémoire GDDR6., peut-être avec un bus 128-bit au lieu de 64-bit.

L'actuelle GeForce MX450 sous Turing

Un passage par Geekbench affiche une fréquence de 1500 MHz et une association avec un processeur Intel Core i7-1260P de 12 coeurs qui sera officialisé durant le salon CES 2022 de Las Vegas.

Sur le test OpenCL de Geekbench, la carte GeForce MX550 semble montrer des résultats améliorés d'environ 15% par rapport à la version actuelle MX450 (testée avec un Intel Core i3 de 11ème génération).

Il n'y a pas encore d'information sur l'existence d'autres variantes dans la future série GeForce MX500.