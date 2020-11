Nvidia GeForce Now disponible sur iPhone et iPad !

C'est parti pour le cloud gaming de Nvidia sur iOS : le service GeForce Now est désormais disponible en beta sur les iPhone et les iPad.

Le groupe Nvidia étoffe encore l'accès à son service de cloud gaming GeForce Now en ajoutant le support de la plate-forme iOS d'Apple. Encore fourni en version beta, il va permettre de jouer à des jeux de qualité PC sur les iPhone et les iPad, comme c'est déjà possible sur Android.

Pour y accéder il suffira de passer par le navigateur Safari et d'entrer l'adresse https://play.geforcenow.com sur des appareils mobiles ayant au moins iOS 14.2 ou iPadOS 14.2.

Nvidia fait du coup l'impasse sur le portail App Store et propose une expérience directe depuis le navigateur, comme le propose déjà (également en beta) avec Chrome OS sur les chromebooks.

Il faudra toujours s'inscrire au service et opter pour l'adhésion gratuite (avec temps d'attente et sessions limitées à 1h de jeu) ou l'abonnement Founders (5,49 € / mois) pour jouer sans limitation.

Et bonne nouvelle, il sera possible de passer par GeForce Now pour jouer à Fortnite. Toutefois, Nvidia travaille encore avec Epic Games pour fournir une version tactile du titre, "ce qui retardera la disponibilité du jeu".

Pour les autres titres disponibles, Nvidia précise que GeForce Now sur iOS nécessite une manette de jeu, et que par conséquent, "les jeux avec clavier et souris ne seront pas disponibles en raison des limitations de la plate-forme".