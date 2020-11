Fortnite : un retour sur iPhone par l'entremise de Nvidia ?

Grâce à Safari, le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia débarquerait sur iPhone avant la fin de l'année. Il entraînerait avec lui la disponibilité de Fortnite.

Actuellement, Nvidia propose son service de cloud gaming GeForce Now sur Windows, macOS, Android et Shield TV. Sans oublier depuis cet été un lancement en bêta sur Chrome OS, et donc sur Chromebook.

GeForce Now sur iOS n'a pas encore été annoncé, mais d'après la BBC une telle annonce est attendue avant les prochaines vacances de Noël. Ce serait en outre l'occasion de permettre au jeu Fortnite de faire un retour inattendu sur iPhone.



Ce n'est pas une intervention de Nvidia dans la rixe opposant Apple à Epic Games qui est en jeu, seulement une compatibilité de GeForce Now avec le navigateur Safari sur iOS. Elle entraînera la disponibilité de Fortnite sur iPhone par le biais de Safari.

Le tour de passe-passe exploite la compatibilité de GeForce Now avec des navigateurs web capables de prendre en charge la technologie WebRTC. Du reste, Microsoft travaille également sur une solution basée sur le navigateur pour proposer xCloud sur iOS. Aux États-Unis, Luna d'Amazon a été annoncé d'emblée sur iPhone et iPad grâce à des applications web. Stadia pourrait aussi profiter de cette brèche.

Faute d'App Store...

Même si Apple a fait quelques concessions, les applications et services de cloud gaming sont globalement confrontés avec un obstacle pour une présence dans l'App Store.

Rappelons que le procès opposant Epic Games à Apple aux États-Unis doit débuter en mai prochain. L'éditeur de Fortnite a tenté de contourner le système de paiement de l'App Store avec son jeu sur iOS pour se soustraire à la commission de 30 % d'Apple sur les achats in-app. Cela a entraîné un bannissement de Fortnite de l'App Store.

Epic Games accuse Apple d'abus de position dominante avec l'App Store et lui reproche une taxe tyrannique. Apple estime que l'affaire est un désaccord financier et considère qu'Epic Games ne veut rien payer pour l'App Store en contribuant ainsi à son fonctionnement et sa sécurité.