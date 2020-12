Nvidia GeForce RTX 30 : la production des composants toujours très limitée

La disponibilité des cartes graphiques RTX 30 de Nvidia reste délicate, même avec le lancement d'un nouveau GPU RTX 3060 Ti et rien pour le moment ne semble permettre d'améliorer la situation.

La firme reconnaît le problème et avoue que la production sortant des usines de Samsung Foundry (les GPU Ampere y sont gravés en 8 nm) n'est pas suffisante pour répondre à la demande, tout en notant que d'autres problèmes logistiques se greffent à cette difficulté principale.

La directrice financière Colette Kress a de nouveau indiqué lors d'une conférence avec des analystes que Nvidia travaillait à améliorer la situation du côté des approvisionnements mais n'espérait pas pouvoir équilibrer la production pour répondre à la demande sur la fin d'année 2020.

Pas d'amélioration avant plusieurs mois

La problématique logistique est plus générale et causée par les désorganisations liées à la crise sanitaire plus tôt dans l'année, conduisant nombre de fabricants à devoir jongler avec leurs fournisseurs pour obtenir les composants.

Obtenir plus de wafers de Samsung Foundry reste compliqué, les carnets de commande étant programmés de longue date et la pénurie en cartes graphiques RTX 30 mais aussi en composants destinés aux consoles de jeu et autres équipements dédiés risque donc de durer encore quelque temps.

Il faudra sans doute encore au moins deux mois pour revenir à un semblant de normalité du côté de la production (en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles complications liées à la pandémie) et la directrice financière promet de faire un nouveau point de la situation avant la fin de l'année.