Nvidia GeForce RTX 3050 : avec un GPU GA107 de 2304 coeurs CUDA ?

Officiellement, Nvidia ne compte que trois cartes graphiques dans sa série RTX 30 sous architecture Ampere mais cette dernière pourrait bien s'étoffer ces prochains mois, à la fois pour toucher un nouveau public et pour occuper le terrain face à AMD et ses récents GPU Radeon RX 6000.

Après avoir évoqué les RTX 3060 et RTX 3050 Ti, le leaker @kopite7kimi poursuit ses investigations et livre une partie des caractéristiques supposées d'une carte graphique RTX 3050.

Nvidia GeFroce RTX 3070

Elle exploiterait un GPU GA107-300 de 2304 coeurs CUDA (contre GA106 pour les RTX 3050 Ti et RTX 3060) à destination du marché d'entrée de gamme, avec 4 Go de mémoire GDDR6 et un bus 192-bit. Le leaker indique un TGP de 90W pour cette carte graphique.

RTX 3050, GA107-300, 2304FP32, 90W TGP — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 9, 2020

Videocardz ajoute que les cartes graphiques avec GPU GA106 viendront se confronter aux produits sous Navi 22 d'AMD, en l'occurence une future série Radeon RX 6700 / RX 6700 XT qui n'est pas encore annoncée.

Pour ce qui est de l'officialisation, la RTX 3060 Ti arriverait en décembre tandis que les RTX 3060 / RTX 3050 Ti / RTX 3050 seraient programmées pour janvier et février 2021.