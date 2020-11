Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060: les cartes graphiques basculeraient sur un GPU GA106

Après les RTX 3090 / 3080 / 3070, la gamme GeForce RTX 30 de Nvidia sous architecture Ampere ne devrait pas tarder à s'étoffer. On attend déjà une RTX 3060 Ti pour le mois de décembre que la firme doit encore officialiser, et peut-être une RTX 3080 Ti avec 20 Go de GDDR6X plus tard.

L'architecture Ampere et ses RT cores pour le ray tracing matériel pourrait se rendre encore plus abordable avec l'arrivée de cartes graphiques RTX 3060 et RTX 3050 Ti. C'est une nouvelle fois @kopite7kimi qui diffuse des informations qui restent cependant à vérifier.

RTX 3060 Ti Eagle OC Gigabyte (credit : Videocardz)

Les deux cartes graphiques embarqueraient un GPU GA106 (alors que la RTX 3060 Ti resterait sur un GA104) avec 3840 coeurs CUDA pour la première et 3584 coeurs CUDA pour la seconde.

Les cartes offriraient un bus 192-bit et seront en principe dotées de 6 Go de mémoire GDDR6, avec la possibilité d'offrir jusqu'à 12 Go. Le site Videocardz note que ce serait la première fois que l'on rencontrerait une RTX en x050 puisqu'il n'y a pas eu de RTX 2050 l'an dernier, et cela pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle évolution des cartes GTX dépourvues de RT cores.

Le lancement de la RTX 3060 se ferait en janvier 2021 et celui de la RTX 3050 Ti entre janvier et février. Une RTX 3050 reste possible mais rien n'a encore transpiré à ce sujet.