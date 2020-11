Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : première image de la future carte graphique !

La famille RTX 30 sous Ampere devrait bientôt s'étoffer par le bas avec une carte graphique RTX 3060 Ti dont les précommandes sont déjà évoquées chez les revendeurs chinois alors que Nvidia n'en a encore rien dit.

Le nouveau GPU, qui doit occuper le segment en-dessous de 400 dollars, pourrait être annoncé, au moins en version Founders Edition, début décembre et, déjà, un rendu se dévoile via le site Videocardz. Il s'agit d'une RTX 3060 Ti Eagle OC de Gigabyte qui permet de découvrir son design et un système à double ventilateur.

L'overclocking est réalisé en usine et les caractéristiques exactes de la carte graphiques ne sont pas encore connues. Elle devrait embarquer un GPU GA104 avec 4864 coeurs CUDA, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores, avec 8 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps.

La configuration serait donc proche de celle de la RT 3070 et veut constituer un point d'entrée attractif dans la gamme RTX 30 pour accéder aux fonctionnalités avancées en gaming, à commencer par le ray tracing et le DLSS.