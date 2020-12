Lenovo liste des cartes graphiques RTX 3050 / RTX 3050 Ti et RTX 3060

Au-delà des trois premières cartes RTX 30 déjà commercialisées et de la RTX 3060 Ti qui a suivi en décembre, le groupe Nvidia prépare la suite dont on devrait entendre parler dès le début de l'année 2021.

Si la RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire constituera le clou du spectacle, la firme va continuer de descendre en gamme en complétant sa série avec une RTX 3060 et des RTX 3050.

Ces différents GPU apparaissent déjà dans la liste des configurations d'un PC Lenovo Legion R5. Outre des options comportant une AMD Radeon RX 5500, des Nvidia GTX 16 et RTX 20, on trouve les mentions suivantes :

RTX 3050 avec 4 Go de GDDR6

avec 4 Go de GDDR6 RTX 3050 Ti avec 8 Go de GDDR6

avec 8 Go de GDDR6 RTX 3060 avec 12 Go de GDDR6

avec 12 Go de GDDR6 RTX 3070 avec 8 Go GDDR6

On trouve ainsi confirmation de différentes cartes graphiques dont divers indices pointaient l'existence. La RTX 3050 devrait proposer un GPU GA107 tandis que le RTX 3050 Ti et la RTX 3060 utiliseraient le même GPU GA106...tout simplement car lar RTX 3050 Ti serait à l'origine une RTX 3060 avec 8 Go de mémoire.

Le salon CES 2021 devrait être l'occasion d'en dire plus sur ces cartes graphiques, un événement GeForce étant programmé chez Nvidia le 12 janvier.