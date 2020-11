Nvidia GeForce RTX 3060 : une entrée de gamme pour Ampere en janvier ?

Les rumeurs se multiplient concernant les futures cartes graphiques RTX 30 de Nvidia en réponse au lancement de la gamme Radeon RX 6000 d'AMD. Si une RTX 3080 Ti pourrait venir compléter la série en haut de gamme en janvier prochain, Nvidia n'oubliera pas d'étendre sa série vers le bas avec une RTX 3060 qui arriverait elle aussi en tout début d'année prochaine.

Videocardz relate l'existence de 4 boards PG190 qui seraient utilisées pour les futures RTX 3060 et RTX 3050 Ti, toutes deux utilisant un GPU GA106. Il existerait ainsi une référence PG190 SKU 30 correspondant à une RTX 3060 avec 6 Go de mémoire en 14 Gbps et une PG190 SKU 40 relative à une version 6 Go GDDR6 en 16 Gbps, et même un PG190 SKU 50 avec cette fois 12 Go de mémoire en 16 Gbps.

Si la RTX 3060 Ti reste attendue début décembre, le mois de janvier 2021 serait donc chargé chez Nvidia avec l'arrivée des RTX 3050, RTX 3050 Ti et RTX 3060, vraisemblablement pour faire face aux cartes graphiques Radeon RX 6700 d'AMD qui s'inviteront sur le segment des GPU gaming de milieu de gamme.

Tout ceci reste encore officieux et donc susceptible d'évoluer (voire d'être annulé ou reporté pour certaines cartes graphiques) mais la bataille entre Nvidia et AMD ne fait que commencer et le prochain terrain de bataille devrait se déplacer vers le segment de milieu de gamme