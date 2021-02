Nvidia GeForce RTX 30 : les cartes graphiques très peu disponibles au premier trimestre

Comme attendu, les cartes graphiques RTX 30 de Nvidia sont très rares sur le marché et la situation a plutôt tendance à empirer sur le début d'année.

Les lancements des cartes graphiques de nouvelle génération ont été réalisés en fanfare au second semestre 2020 mais les consommateurs ont dû vite déchanter avec la situation de pénurie quasi-immédiate qui s'est installée et qui est là pour durer.

Entre production affaiblie par la crise sanitaire, pression de la demande et détournement pour le cryptominage, les fabricants de GPU sont à la peine pour alimenter le marché et la situation ne semble pas devoir s'améliorer avant le second semestre 2021 au mieux.

Le revendeur européen Alternate fait un point sur la disponibilité des cartes graphiques RTX 30 de Nvidia en Europe et signale que les RTX 3090 et RTX 3080 seront rarissimes sur le premier trimestre.

La situation est à peine meilleure pour la RTX 3070, tandis que la RTX 3060 Ti aura très peu d'exemplaires disponibles. Certaines cartes sont plus demandées que d'autres chez le revendeur. Ainsi, la RTX 3080 et la RTX 3060 Ti sont les plus réclamées, tout en n'ayant que quelques exemplaires prévus en stock.

L'actuelle situation de pénurie du secteur des semiconducteurs associée au Nouvel An chinois ce 12 février, qui met en pause l'industrie chinoise, explique en partie la situation particulièrement dégradée de ce premier trimestre 2021 en matière de disponibilité des cartes graphiques.

Cette faiblesse des stocks devrait aussi conduire à une montée des prix des cartes graphiques. Bref, le marché n'est pas du tout orienté favorablement en ce moment. Il reste à voir si la RTX 3060, attendue en fin de mois, saura faire mieux.