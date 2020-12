Resizable BAR : des gains de performance de 20% sur Intel Z490

Lors de la présentation des cartes graphiques Radeon RX 6000, AMD A présenté une technologie spécifique Smart Access Memory (SMA) permettant de plus larges échanges d'information entre CPU et GPU pour améliorer les performances par rapport à un fonctionnement standard.

Le SMA est activé entre un processeur Ryzen 5000 et une carte graphique Radeon RX 6000 mais il est rapidement apparu qu'il s'agit en fait d'une fonction standard de PCIe connue sous le nom de Resizable BAR (pour Base Adress Register).

AMD SMA, un Resizable BAR spécifique

Elle n'avait pas été spécialement mise en service jusque là mais le coup de projecteur donné par AMD incite d'autres acteurs à s'y intéresser. Nvidia a déjà annoncé être en mesure de proposer bientôt cette fonctionnalité via une future mise à jour de ses cartes graphiques RTX sous Ampere tandis que Asus vient de l'activer sur carte mère Intel Z490.

Des gains jusqu'à 20% sur les jeux qui le supportent

La publication nippone ASCII a déjà procédé aux premiers benchmarks en utilisant un processeur Intel Core i9-10900K, une carte mère Asus ROG Maximus XII Extreme et une carte graphique Radeon RX 6800 XT.

Les résultats avec et sans activation de l'option Resizable BAR permettent d'enregistrer des améliorations de framerates en 4K allant de 15 à 20% sur différents jeux (Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege).

Tous les titres ne profitent pas pareillement d'une forte progression des performances et ils doivent en outre supporter l'option Resizable BAR, ce qui peut en limiter l'intérêt mais lorsque tous les critères sont remplis, il semble bien que l'amélioration des performances soit notable. Bientôt dans les cartes mères récentes ?