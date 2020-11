Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : la carte graphique lancée le 17 novembre ?

Le groupe Nvidia a lancé ses trois premières cartes graphiques RTX 30 Ampere avec les RTX 3080, RTX 3090 et plus récemment RTX 3070. Un quatrième GPU, pas encore annoncé, pourrait bientôt les rejoindre au mois de novembre.

La carte RTX 3060 Ti a déjà commencé à être évoquée chez les revendeurs chinois qui n'hésitent à en proposer les précommandes dès à présent, signalant une annonce officielle sous peu.

La RTX 3060 Ti aurait un design très proche de la RTX 3070

Et justement, la date de l'annonce officielle serait programmée pour le 17 novembre, confirmant les rumeurs initiales anticipant un lancement au milieu du mois.

Attaquer le segment des cartes graphiques de moins de 400 dollars

La carte graphique RTX 3060 Ti devrait exploiter un GPU GA104-200 avec 4864 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps et avec un bus 256-Bit, assurant une bande passante de 448 Gbps, et le tout avec une puissance requise de 180W.

Elle devrait ainsi permettre à la série Ampere de continuer de descendre en gamme et d'attaquer le segment des cartes gaming plus économiques à moins de 400 dollars.

En conjonction avec la RTX 3070, la RTX 3060 Ti permettra de s'équiper avec un GPU de dernière génération à un tarif modéré et inférieur à ce que propose pour le moment la série concurrente Radeon RX 6000 d'AMD qui débute à 579 dollars.

Il reste toutefois à voir si elle échappera à la pénurie qui a marqué le lancement des RTX 3080 et RTX 3090 au mois de septembre. Notons qu'il se murmure déjà qu'une RTX 3080 Ti serait également en préparation.