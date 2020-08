Nvidia RTX 3080 / 3090 : les cartes graphiques se montrent avant l'heure

Images et caractéristiques des futures cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 sont apparues sur le Web avant la présentation officielle imminente.

Le groupe Nvidia ne dévoilera ses cartes graphiques RTX 30 sous architecture Ampere que le 1er septembre mais les fuites se multiplient et livrent des détails sur le design des GPU et leurs caractéristiques.

Le site Videocardz montre ainsi une Asus ROG Strix RTX 3090 à trois ventilateurs similaire à l'image diffusée début juillet mais qui portait la mention " 3080 Ti ". On trouve ici une mention " Game On " sur le côté et la carte graphique semble être un peu plus épaisse que deux slots PCIe.

Mais ce n'est pas tout puisque les caractéristiques de cartes RTX 3080 et RTX 3090 Phoenix de Gainward ont été repérées, sans mention toutefois d'une RTX 3070. La RTX 3090 y est annoncée avec 5248 coeurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X, avec un bus 384-bit et un TGP de 350W.

La RTX 3080 est dotée de 4352 coeurs CUDA et de 10 Go de mémoire GDDR6X, avec un bus 320-bit et un TGP de 320W. Les documents confirment une gravure en 7 nm, sans précision du fondeur.

Nvidia tiendra une conférence de presse en ligne le 1er septembre pour lever enfin le voile sur ses premières cartes graphiques gaming sous Ampere, après avoir dévoilé les produits pro au printemps.