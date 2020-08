Nvidia GeForce RTX 3090 : la carte graphique avec mémoire GDDR6X se confirme

Le groupe Nvidia a démarré le teasing pour sa future gamme de cartes graphiques GeForce RTX 30 exploitant la nouvelle architecture Ampere avec une présentation officielle prévue le 1er septembre.

Ces GPU renouvelleront l'offre de cartes graphiques gaming haut de gamme en remplacement des RTX 20 lancées il y a deux avec toujours un focus sur le support matériel du raytracing.

Si la RTX 3080 devrait constituer l'offre standard et embarquer de la mémoire GDDR6, il est aussi question d'une RTX 3090 encore plus puissante et pour laquelle les rumeurs ont évoqué l'utilisation d'une mémoire dédiée GDDR6X pas encore annoncée.

C'est du côté du fournisseur de mémoires Micron que se cache la confirmation de l'existence de la GeForce RTX 3090 et de la mémoire GDDR6X. Le site du fabricant liste en effet la carte graphique avec 12 Go de mémoire GDDR6X qui permettrait d'atteindre une bande passante de 1 To/s, ce qui suggère qu'elle offre une vitesse de 21 Gbps avec un bus 384-bit.

La carte RTX 3090 est censée embarquer un GPU GA102-300 avec 5248 coeurs CUDA. Au-delà de la mention d'une version avec 12 Go de GDDR6X, elle pourrait être proposée avec 16, 20 et 22 Go de mémoire dédiée.