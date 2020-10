La carte graphique RTX 3070 confirme les attentes sur Geekbench

La carte graphique RTX 3070 sera la troisième de la série RTX 30 sous la nouvelle architecture Ampere à être proposée à partir de fin octobre et il reste à voir si elle passera la difficile épreuve de la disponibilité.

Positionnée vers 500 € et promettant des performances similaires ou supérieures selon les jeux à la référence sous Turing RTX 2080 Ti toujours proposée à un tarif proche de 1000 €, elle pourrait constituer une très bonne opportunité.

En attendant les premiers tests, Nvidia a directement donné des indications sur ses performances il y a quelques semaines, montrant des capacités égales ou supérieures à la RTX 2080 Ti et très supérieures à la RTX 2070 qu'elle remplace.

Ces premières impressions sont confirmées par des passages sur Geekbench qui fournissent de premières données. Le système testé utilisait un processeur Intel Core i9-10900K avec 16 Go de RAM DDR4 et une RTX 3070 associée à 8 Go de mémoire GDDR6.

Les résultats repérés par @TUM_APISAK sur le test OpenCL fournissent des résultats de 359 349 points et 350 093 points, à comparer avec ceux de la RTX 2080 Ti qui se situent autour de 345 000 à 350 000 points.

Les promesses de performances semblent donc bien correspondre aux attentes sur cette première apparition, avec une RTX 3070 qui pourrait offrir un peu moins de 10% de performances supplémentaires par rapport à la RTX 2080 Ti. Un autre test, cette fois avec Ashes of The Singularity, a été repéré par @_rogame avec différents réglages graphiques.