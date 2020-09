Nvidia Geforce RTX 3070 : la carte graphique Ampere disponible le 15 octobre

Pendant qu'AMD a livré les dates de présentation de ses processeurs Ryzen 4000 Vermeer sous Zen 3 et des cartes graphiques Radeon RX 6000 sous RDNA 2 " Big Navi " (8 et 28 octobre, respectivement), Nvidia en a profité pour affiner la date de lancement de sa carte graphique GeForce RTX 3070 sous Ampere, annoncée début septembre.

La RTX 3070, la plus légère des configurations RTX 30, sera donc disponible à partir du 15 octobre pour un prix démarrant à 519 €, ce qui la rendra plutôt compétitive pour un produit gaming haut de gamme chez Nvidia.

Les deux autres cartes graphiques, RTX 3080 et RTX 3090, arriveront dans les prochains jours (17 septembre et 24 septembre, respectivement) et les précommandes ont déjà démarré.

Si elle ne dispose pas de toutes les avancées des autres cartes, notamment en restant sur de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X des autres cartes ou en proposant les ventilateurs du même côté au lieu du système de refroidissement sur chaque face des RTX 3080 / 3090, elle promet d'être plus performante que la RTX 2080 Ti qui constituait le modèle ultime de la gamme RTX 20 et proposé au double du prix.