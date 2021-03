Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : jusqu'à 16 Go de GDDR6X ?

Toujours attendue en mai, la RTX 3070 Ti devrait utiliser de la mémoire GDDR6X, avec peut-être deux configurations : 8 et 16 Go.

le voile se lève peu à peu sur la carte graphique RTX 3070 Ti de Nvidia dont l'officialisation se ferait au mois de mai, à moins que le report de la RTX 3080 Ti sur la même période ne repousse son lancement.

Les premiers détails ont émergé, comme la présence d'un GPU GA104-400 et de mémoire dédiée de type GDDR6X, comme les RTX 3090 et RTX 3080. Le site Videocardz précise que la version Ti ne remplacera pas la RTX 3070 d'origine et que les deux cartes graphiques seront proposées simultanément, au moins au début, avant que la version Ti ne prenne l'ascendant.

Le GPU GA104 n'est actuellement proposé que pour les versions mobiles des RTX 3080 et RTX 3070, et pas encore pour les cartes pour PC de bureau. Logiquement la RTX 3070 Ti devrait intégrer le bridage du hasrate pour "décourager" les cryptomineurs de s'en emparer.

Et selon Uniko's Hardware, la carte graphique serait proposée en deux variantes : 8 Go ou 16 Go de GDDR6X. Ce serait une bonne nouvelle pour pousser ses performances face aux Radeon RX 6000 d'AMD mais pour le moment, aucun indice ne vient confirmer l'existence d'une variante 16 Go.