Nvidia : déjà des mentions de RTX 3080 Super et RTX 3070 Super pour PC portables

Les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti à peine annoncées, des références à des cartes graphiques RTX 3080 Super et RTX 3070 Super pour PC portables émergent déjà.

Comme pour la série RTX 20, Nvidia pourrait proposer des évolutions légères de ses cartes graphiques RTX en les passant à la vitesse SUPERieure d'abord en version mobile, même si l'accent est mis pour le moment sur les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti tout juste annoncées et destinées aux PC de bureau.

Une roadmap échappée de Lenovo fait ainsi mention de PC portables gaming avec des processeurs Intel Tiger Lake-H et des cartes graphiques RTX 3080 Super et RTX 3070 Super qui n'existent pas encore, même si elles ont déjà été mentionnées par certains leakers en début d'année.

A côté de la RTX 3060 Mobile (dévoilée au CES 2021 en janvier), on trouverait ainsi dans les choix de configuration une RTX 3080 Super avec 16 Go de mémoire GDDR6 et une RTX 3070 Super avec 8 Go de GDDR6.

Elles sont listées à bord d'un PC Lenovo X1 Extreme G4 avec écran 16 pouces en 4K / 600 nits ou en 2,5K 400 nits. Il reste toutefois possible que les mentions de ces cartes graphiques Super ne soient en fait que des prête-noms pour les RTX 3070 et RTX 3080 Mobiles (et bien réelles), d'autant plus que le GPU GA103 qui devait en principe équiper ces modèles semble avoir été abandonné.

Le mystère reste donc presque entier sur ces évolutions Super dont les caractéristiques demeurent presque totalement inconnues.