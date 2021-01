Nvidia GeForce RTX 3070 Super et RTX 3080 Super : premières informations

Alors que le CES 2021 pourrait être l'occasion d'en dire plus sur les cartes RTX 3060 et RTX 3080 Ti, les premières informations sur l'existence de cartes RTX 3080 Super et RTX 3070 Super commencent à émerger.

Après les RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti lancées en 2020, le groupe Nvidia devrait attaquer la nouvelle année en proposant une RTX 3060 et une RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire vidéo.

Déjà, on commence à voir apparaître les premiers indices d'une RTX 3050 Ti et d'une RTX 3050 et ce sont maintenant des RTX 3080 Super et RTX 3070 Super qui pourrait à plus long terme constituer un refresh des GPU lancés initialement en septembre et octobre derniers.

Selon les informations rassemblées par le leaker @kopite7kimi, deux SKU pourraient correspondre à des versions Super, même s'il reconnaît ne pas être certain des dénominations.

L'un des points intéressant est que la RTX 3070 Super (ou éventuellement RTX 3070 Ti) serait dotée d'un GPU GA103 intermédiaire entre le GA102 des RTX 3080 / RTX 3090 et le GA104 de la RTX 3070.

Le GA103 a déjà fait une fugace apparition dans des drivers, aux côtés d'autres GPU pas encore officialisés.

De son côté, la RTX 3080 Super resterait en principe sur un GPU GA102 et il reste à voir si elle proposera plus que les 10 Go de mémoire GDDR6X de la RTX 3080. Un alignement sur les 16 Go proposés sur les Radeon RX 6000 d'AMD reste possible.

Reste à savoir si ces SKU verront bien le jour, alors que d'autres références pourtant détectées à plusieurs reprises n'ont finalement jamais été concrétisées.