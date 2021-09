Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la version avec 20 Go de mémoire refait surface

La RTX 3080 Ti a été lancée avec 12 Go de mémoire GDDR6X mais il existait des rumeurs d'une version avec 20 Go. Cette dernière refait une apparition.

Annoncée au début du mois de juin, la carte graphique RTX 3080 Ti propose 12 Go de mémoire GDDR6X, soit 2 Go de plus que la version non Ti. Avant sa présentation, il était question d'une version avec 20 Go de mémoire qui n'a jamais été officialisée.

Cette RTX 3080 Ti 20 Go se montre pourtant de nouveau via son firmware uploadé sur TechPowerUp où elle correspond à une carte Aorus de Gigabyte avec un identifiant différent de celui de la version standard.

On y retrouve bien 20 Go de GDDR6X en 19 Gbps mais avec un bus 320-bit au lieu du bus 384-bit de la RTX 3080 Ti 12 Go, limitant la bande passante à 720 Go/s (contre 960 Go/s).

Cette version spéciale semble n'être utilisée que pour des besoins de cryptomining. Elle n'est pas reconnue par les pilotes GeForce Game Ready et elle ne peut être utilisée pour du jeu.

Selon Videocardz, elle ne présente pas la bridage LHR (Lite Hash Rate) imposé par Nvidia sur ses cartes graphiques gaming récentes, ce qui pourrait vouloir dire que sa conception date d'avant la mise en place du dispositif.

Dans la configuration utilisée, elle est capable d'atteindre 94 MH/s, voire 98 MH/s en fonction des optimisations, contre 60 MH/s environ pour la RTX 3080 Ti standard avec LHR.

Cette carte RTX 3080 Ti 20 Go dédiée au cryptominage peut se trouver en Russie pour des tarifs autour de 3000 dollars.