Nvidia GeForce RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire : Asus confirme

La version Ti de la RTX 3080 est déjà mentionnée sur le site d'Asus, confirmant au passage les 20 Go de mémoire associée.

La carte graphique RTX 3080 sous Ampere a fait son petit effet lors de sa présentation officielle cet automne, même si elle reste difficile d'accès du fait d'une pénurie persistante.

Un point avait étonné : la présence de seulement 10 Go de mémoire dédiée, même si cette dernière est de la GDDR6X optimisée grâce à Micron. Cet aspect est devenu plus criant encore face aux généreux 16 Go de mémoire, certes en GDDR6 standard, de l'ensemble des cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD.

La RTX 3080 Ti devrait corriger le tir en proposant 20 Go de mémoire (présumée GDDR6X) début 2021. La carte graphique a été repérée officieusement à plusieurs reprises, avec une fenêtre de tir qui pourrait intervenir en janvier ou février prochain.

Elle trouve une nouvelle confirmation dans le listing visible directement sur le site d'Asus qui semble préparer deux références (standard et overclockée en usine) : ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING et ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING.

Les deux dénominations confirment au passage la présence des 20 Go de VRAM attendues avec ces futurs GPU. On l'attend toujours avec des caractéristiques assez proches de la RTX 3090 et avec un tarif de référence de 999 dollars.