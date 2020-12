Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la carte graphique reportée à février ?

La carte graphique RTX 3080 sous Ampere de Nvidia offre de solides performances en gaming mais se contente de 10 Go de mémoire GDDR6X. Avec AMD qui a fait le choix d'une série Radeon RX 6000 proposant pour toutes les variantes 16 Go de mémoire GDDR6, on pourrait bientôt voir arriver une RTX 3080 Ti passant à 20 Go de GDDR6X.

Et si la fenêtre de lancement était pressentie pour le tout début 2021, Igor's Lab indique plutôt une fenêtre de tir après le Nouvel An Chinois (17 février) et donc sans doute fin février, voire un peu plus tard, d'après des renseignements obtenus auprès des fournisseurs.

Le salon CES 2021 début janvier devrait tout de même officialiser l'arrivée de la RTX 3060 dont le même Igor's Lab relève qu'elle sera lancée en deux versions, l'une avec 12 Go de GDDR6 et l'autre avec 6 Go de mémoire et qui correspondait à l'origine à une RTX 3050 Ti, peut-être pour laisser de l'espace à une future RTX 3050 avec GPU GA107. Cette deuxième version serait plutôt annoncée vers fin janvier.

Nvidia serait enfin prêt à supporter la fonction Resizable BAR pour ses cartes graphiques, équivalent du Smart Access Memory annoncé par AMD pour ses Radeon RX 6000 utilisées en conjonction avec un processeur Ryzen 5000 pour en doper les performances.