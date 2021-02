Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la carte graphique ramenée à 12 Go de GDDR6X ?

Alors que l'on pensait la voir arriver avec 20 Go de mémoire, la RTX 3080 Ti serait dotée de 12 Go de GDDR6X et lancée en avril.

Après le lancement de la RTX 3060 annoncée lors du salon CES 2021 début janvier, le groupe Nvidia est toujours attendu sur une carte graphique RTX 3080 Ti pour laquelle les rumeurs ont été nombreuses fin 2020, jusqu'à voir des références chez certains fabricants qui semblaient préparer un lancement imminent, peut-être en février.

Selon le leaker @kopite7kimi sur Twitter, il y aurait du nouveau. Tout d'abord, il semblait établi que la RTX 3080 Ti serait accompagnée de 20 Go de mémoire, ce qui était clairement inscrit dans les dénominations trouvées chez certains acteurs.

Pourtant, le leaker indique maintenant qu'elle sera dotée de 12 Go de mémoire GDDR6X contre 10 Go pour la RTX 3080 et 24 Go pour la RTX 3090, avec un bus mémoire 384-bit.

Utilisant un GPU GA102-250 intermédiaire entre ceux de la RTX 3080 et de la RTX 3090, elle proposera 10240 coeurs CUDA soit 80 Streaming Multiprocessors, lui donnant sur le papier des performances se rapprochant de la RTX 3090.

Le TGP n'est pas connu mais il devrait rester sur une base proche des 320W de la RTX 3080. Et si l'on espérait la RTX 3080 Ti sur le mois de février, une nouvelle période émerge pour son lancement : le mois d'avril 2021.