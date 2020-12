Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : une fugace apparition dans des drivers

La carte graphique RTX 3080 constitue l'offre intermédiaire de la gamme RTX 30 sous architecture Ampere de Nvidia. Elle est dotée d'un GPU GA102-200 et de 10 Go de mémoire GDDR6X, offrant tout le nécessaire pour du gaming en 4K.

Sur certains jeux très récents, cette quantité de mémoire, malgré ses qualités, pourrait être un peu juste pour tourner avec le maximum de détails. Face aux Radeon RX 6000 d'AMD qui embarquent toutes 16 Go de mémoire GDDR6, Nvidia pourrait opposer une RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire GDDR6X et un GPU GA102-250.

Cette nouvelle carte graphique pourrait être lancée début 2021 et son existence prend un peu plus corps en étant listée dans des drivers venant de HP, parmi d'autres GPU pas encore annoncés.

Il est ainsi fait référence à une RTX 3050 et une RTX 3060 Mobile Max-Q, mais aussi à des cartes graphiques avec GPU GA103 et GA106 qui restent pour l'heure non identifiées, les GA106 pouvant correspondre à diverses déclinaisons de la RTX 3060.

Entre le GA102 des RTX 3080 et RTX 3090 et le GA104 des RTX 3070 et RTX 3060 Ti, il pourrait donc y avoir un intermédiaire en GA103, mais sans plus d'informations pour le moment.