Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : un lancement se précise en janvier

Si Nvidia a dévoilé son jeu le premier en matière de cartes graphiques gaming haut de gamme avec les GPU RTX 30 sous Ampere, AMD ne s'est pas démonté et a répliqué avec une série Radeon RX 6000 qui semble pouvoir offrir un vrai répondant.

Nvidia pourrait tenter de contrer la Radeon RX 6900XT, chef de file de la gamme concurrente, par une RTX 3080 Ti armée de 20 Go de mémoire GDDR6X (contre 10 Go pour la RTX 3080 non Ti).

La carte graphique a commencé à se dévoiler officieusement au fil des rumeurs et elle devrait proposer un GPU GA102-250 avec 10496 coeurs CUDA et un bus mémoire 320-bit, pour un TGP restant à 320W.

RTX 3080

Selon le site HKEPC, la RTX 3080 Ti serait programmée pour le mois de janvier 2021 et à un tarif de 999 dollars, sans doute pour pouvoir répondre rapidement à l'arrivée de la Radeon RX 6900XT au mois de décembre.

Entre-temps, on pourrait découvrir le mois prochain une carte RTX 3060 Ti qui viendra pour sa part compléter l'offre Ampere en descendant en gamme et en se positionnant sous les 400 dollars.

D'autres cartes graphiques RTX descendront en principe encore plus bas mais AMD ne restera sans doute pas sans réagir avec une série Radeon RX 6700 aperçue officieusement mais pas encore annoncée.