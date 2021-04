Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : lancement de la carte graphique le 18 mai ?

Les dates de présentation et de commercialisation de la carte graphique RTX 3080 Ti de Nvidia se précisent sur la fin mai.

La carte graphique RTX 3080 Ti est sur le chemin d'une présentation officielle au mois de mai, suivi rapidement de sa commercialisation. La fenêtre de tir du mois de mai se confirme avec désormais des dates précises.

Selon les informations de ITHome, l'annonce officielle interviendrait donc le 18 mai tandis que l'embargo sur les reviews sera levé le 25 mai. C'est ensuite le 26 mai que la nouvelle carte graphique sera commercialisée, même si elle devrait suivre la même tendance que les modèles précédents, à savoir une disponibilité très erratique entre volumes limités et scalping.

Nvidia GeForce RTX 3080

Les caractéristiques sont désormais quasiment confirmées avec la présence d'un GPU GA102-225 (contre GA102-200 pour la RTX 3080 et GA102-300 pour la RTX 3090) sous architecture Ampere et sans doute le mécanisme de bridage du minage ETH, comportant 10240 coeurs CUDA avec des fréquences de 1365 MHz en base et 1665 MHz en Boost.

Elle sera accompagnée de 12 Go de mémoire GDDR6X en 19 Gbps avec un bus mémoire 384-bit assurant une bande passante de 912 Mo/s environ et avec un TGP de 320W, soit autant que la RTX 3080 mais un peu moins que les 350W de la RTX 3090.

La carte RTX 3080 Ti devrai se positionner au niveau tarifaire vers 1000 dollars, entre les 700 dollars de la RTX 3080 et les 1500 dollars de la RTX 3090.

Ensuite viendra la RTX 3070 Ti attendue au mois de juin et qui reprendra le GPU GA104 de la RTX 3070 dans une variante un peu plus musclée.