Nvidia GeForce RTX 3090 : quels prix pour les cartes graphiques Ampere ?

Si les rumeurs se confirment, la carte graphique GeForce RTX 3090 de Nvidia constituera l'offre de référence dans la nouvelle gamme de GPU Ampere. On la dit déjà beaucoup plus puissante que la RTX 2080 Ti et dotée de mémoire GDDR6X en quantité conséquente puisqu'il est question de 24 Go de mémoire dédiée.

A quel prix sera-t-elle proposée ? En tenant compte du tarif de 1199 dollars pour la RTX 2080 Ti à son lancement, certains leakers asiatiques évoquent un prix de départ de 1399 dollars, avec une version Founders Edition positionnée à 1499 dollars.

La hausse de tarif serait en partie associée à la grande quantité de mémoire dédiée de nouvelle génération embarquée, surtout si la rumeur des 24 Go se confirme, et pourrait conduire certaines variantes particulièrement optimisées au-delà des 1500 dollars.

Le site Wccftech évoque ainsi des versions Colorful qui iraient de 1500 à 1800 dollars environ, avec l'intégration de systèmes de refroidissement plus ou moins élaborés.

Le passage à la nouvelle architecture Ampere et la grosse quantité de mémoire optimisée pourraient faire de la RTX 3090 une référence difficile à déloger pour la concurrence.