Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : GPU GA102 complet et mémoire GDDR6X optimisée

En attendant la nouvelle architecture graphique Lovelace au second semestre l'an prochain, Nvidia va renouveler une partie de sa gamme RTX 30 en introduisant plusieurs modèles.

Le nouveau chef de file sera la GeForce RTX 3090 Ti dont les caractéristiques ont été peu à peu détaillées ces derniers mois et qui sera la nouvelle bête de course de la marque.

Un point vient d'être confirmé : elle utilisera bien de la GDDR6X en 21 Gbps, au lieu de 19,5 Gbps sur la RTX 3090. Toujours fournie par Micron, unique producteur de ce type de mémoire, elle permettra bien, avec 24 Go de mémoire embarquée et un bus 384-bit, d'atteindre une bande passante de 1 To/s.

La RTX 3090 Ti profitera d'un GPU GA102 complet (GA102-350) avec 10752 coeurs CUDA mais on évoque toujours un énorme TGP de 450W pour l'alimenter (contre 350W pour la RTX 3090).

Le lancement est attendu pour le CES 2022 de Las Vegas début janvier, aux côtés d'autres cartes graphiques RTX 30 (RTX 3080 12 Go et RTX 3070 Ti 16 Go) mais aussi d'une RTX 2060 12 Go.