Nvidia RTX 3080 : le retour de la rumeur de la version avec 12 Go de GDDR6X

Une RTX 3080 avec un GPU GA102-220 et 12 Go de mémoire GDDR6X serait toujours dans les cartons

Le site Videocardz croit savoir qu'une nouvelle variante de la carte graphique RTX 3080 de Nvidia serait en préparation. Il s'agirait d'une version avec un GPU GA102-220 (contre GA102-200 pour la RTX 3080) et accompagnée de 12 Go de mémoire GDDR6X (au lieu de 10 Go).

Elle pourrait servir de remplaçante à la version originale qui serait alors mise en fin de vie. Le nombre de coeurs CUDA ne devrait pas changer mais l'apport de la quantité de mémoire supplémentaire devrait imposer un bus mémoire 384-bit, ce qui assurera une plus large bande passante sur cette évolution.

La RTX 3080 originale

Son annonce pourrait se faire en janvier 2022 aux côtés des RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 2060 12 Go déjà prévues.

Videocardz note que cela commence à faire beaucoup de références autour du GPU GA102 et que Nvidia semble privilégier les améliorations de mémoire pour faire évoluer sa gamme RTX 30.

Dans un autre genre, il est de nouveau question d'une série RTX 3050 pour PC de bureau. Le leaker kopite7kimi évoque ainsi une RTX 3050 Ti avec GPU GA106-150-A1 accompagné de 6 à 12 Go de mémoire GDDR6 et une RTX 3050 introduisant un GPU GA107-350-A1 avec 4 à 8 Go de mémoire.

Faute de fenêtre de lancement ou même de SKU repérés, cela relève toujours de la spéculation. Seules des versions mobiles RTX 3050 et RTX 3050 Ti sont proposées chez Nvidia actuellement.