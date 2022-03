Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : la carte graphique hors normes est annoncée

Brièvement dévoilée durant le CES 2022 de Las Vegas en janvier, la carte graphique GeForce RTX 3090 Ti n'avait plus donné signe de vie depuis sur fond de rumeurs de problèmes de production.

Le nouveau fleuron de la gamme RTX 30 avec architecture Ampere se montre enfin officiellement et affiche une configuration très musclée grâce à son GPU GA102-300 aux 10752 coeurs et aux 24 Go de mémoire GDDR6X un peu plus rapides que ceux de la RTX 3090 puisqu'ils sont en 21 Gbps au lieu de 19,5 Gbps, fournissant une bande passante mémoire dépassant 1 To/s avec son bus 384-bit.

Carte graphique d'exception, elle conviendra aussi bien aux créatifs qu'aux joueurs exigeants voulant les réglages au plus haut et du gaming jusqu'en 8K (via la connectique HDMI 2.1). Sur les performances en jeu, Nvidia annonce une progression de 9% par rapport à la RTX 3090.

Pour les applications de création / productivité, la RTX 3090 Ti offrira des performances jusqu'à doublées par rapport à une RTX 2080 Ti ou la Titan RTX.

Cela passera tout de même par un TBP de 450W (quand la RTX 3090 affiche 350W) et par un tarif cossu annoncé à partir de 2249 € pour la version Founders Edition, tandis que les modèles des partenaires devraient aller plus haut, sans doute au-delà de 3000 €.

Si des efforts ont été faits pour assurer la disponibilité de la carte graphique, Nvidia prévient tout de même que la récente recrudescence de la pandémie en Chine pourrait avoir un impact sur la présence de la RX 3090 Ti chez les revendeurs. Encore faut-il pouvoir se l'offrir.